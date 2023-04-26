هيئة الدواء تعلن تلقي الاستفسارات عن نواقص الأدوية في الصيدليات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استمرار استقبال الخط الساخن لها 15301 العديد من الاستفسارات الخاصة بالمواطنين، وقالت هيئة الدواء المصرية في تقرير رسمي لها الخط الساخن للهئية منوط بالإبلاغ عن نواقص الأدوية في السوق ومعرفة أماكن توافرها، وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة عدم الحصول علي أي علاج بدون استشارة الطبيب المشرف علي الحالة او المختص.

الخط الساخن لهيئة الدواء للإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

وأضافت هيئة الدواء، نتابع عن كثب السوق الدوائي في مصر ونعلن عن الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر، لافتة الي التعامل الفوري مع الأدوية المغشوشة وابلاغ كافة الجهات المعنية بالأمر لسحبها من السوق المصري، يأتي ذلك في اطار الحرص علي سلامة المواطنين واستقرار وانضباط السوق الدوائي في مصر.

سحب مضاد حيوي شهير لعلاج الأطفال من السوق المصرية

الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية، أصدرت منشورا تحذيريا علي موقعها الرسمي لها بوجود مضاد حيوي مغشوش للأطفال، مشيرة الي أنه تم اصدار التعليمات الي الجهات المختصة بسحب هذا المضاد الحيوي من الأسواق لعدم تداوله في الصيدليات وعلي الفور تم التعامل خلال الأيام الماضية. وسحبه من الصيدليات، ياتي ذلك في اطار خطة هيئة الدواء للحفاظ علي سلامة المواطنين .