«تعليم الإسكندرية» تحدد الأجزاء المقررة لصفوف الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية توجيه عام اللغة العربية الأجزاء المقررة للقراءة والاطلاع في مادة التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية فى الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023، وذلك للتسهيل على طلبة المدارس الابتدائية وزيادة تركيزهم على الأجزاء المقررة التي لن تخرج عنها الامتحانات في نهاية العام الدراسي لتسهيل عملية المذاكرة وعدم إهدار الوقت.

راعينا مدة الترم

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن توجيه عام اللغة العربية راعى الوقت المتاح في الترم الثاني لأبنائنا الطلبة وكان لابد من عدم الإثقال عليهم ومراعاة الإجازات ومدة الدراسة خلال الترم الثاني، لذا جري تحديد الأجزاء المقررة في مادة التربية الإسلامية، كما سيتم ذلك في المواد الدراسية الأخرى لرفع تركيز الطلبة وتحديد الأجزاء التى يذاكرها الطالب استعداداً لامتحان الترم الثاني ونهاية العام.

الأجزاء المقررة للمرحلة الابتدائية

تقدم «الوطن» تقريرا قبل امتحانات الترم الثاني لصفوف الابتدائي حول الأجزاء المقررة التي حددها توجيه عام اللغة العربية بمديرية تعليم الإسكندرية للقراءة والاطلاع في مادة التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية فى الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

الأجزاء المقررة للصفوف من الأول إلى الثالث

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الأجزاء المقررة المرحلة الابتدائي للقراءة والإطلاع في مادة التربية الإسلامية للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي كالتالي:-

الصف الأول الابتدائي

«عقيدة قصة الرحمة بالإنسان، الرفق بالحيوان، حديث الرجل الصالح والكلبسير وشخصيات، الدرس الثانى احترام الكبيرعبادات، الدرس الأول الصوم نشيد رمضان».

الصف الثاني الابتدائي

«عقيدة، قصة عن التواضع، سير وشخصيات، الدرس الثالث أمهات المؤمنين عائشة بنت أبى بكر، حفصة بنت عمرعبادات، الدرس الثاني عيد الفطر».

الصف الثالث الابتدائي

«عقيدة الدرس الثالث، اسم الله العفو، مواقف من حياة الرسول سير وشخصيات، الدرس الأول سيدنا سليمان عليه السلام».

الأجزاء المقررة للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي

مادة التربية الإسلامية الصف الرابع

«عقيدة الدرس الأول وما بكم من نعمة فمن الله، الدرس الثاني شكر النعم حديث من يسر على معسر، الدرس الثالث اسم الله الشكور سير وشخصيات، الدرس الثاني بيعة العقبة عبادات الدرس الثالث الحج، الدرس الرابع العمرة تعريفها والفرق بينها وبين الحج».

الصف الخامس الابتدائي

«عقيدة، الدرس الثاني الإنسان والبيئة، الدرس الثالث اسم الله الحكيم، الدرس الخامس أحكام الميم والنون المشددتين سير وشخصيات، الدرس الثاني غزوة أحد، الدرس الرابع خروج موسى عليه السلام من مصر، عبادات، أنواع الزكاة».

الصف السادس الابتدائي

«الوحدة الثالثة من العبادات الدرس الثاني حج البيت، تابع الوحدة الرابعة دروس وعبر من السيرة الدرس الأول سورة الرحمن الآيات من 41 إلى آخر السورة تلاوة وتفسير وحفظ الكتاب الإضافي، السيدة خديجة الفصل التاسع وداع وأسى، والفصل العاشر ذكريات ووفاء».