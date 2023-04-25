الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. ظاهرة تضرب 10 محافظات وتحذير لسكانها ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات نشاطا للرياح على بعض المناطق وتكون محملة بالرمال والأتربة وسجلت أقصى سرعة لها 34 كيلومترا في الساعة مع تأثير ظاهرتي الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية في الصباح الباكر وذلك في 10 محافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وذكر بيان أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، نظراً لتأثير الشبورة المائية الكثيفة، وتشهد محافظات القاهرة طقسا غائما جزئيا وسجلت العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة وسرعة الرياح سجلت 26 كيلومترا في الساعة.

وجاءت حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهى" البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ" غائما جزئيا وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة وبلغت سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة.

طقس المحافظات غدا الأربعاء

وتشهد محافظات جنوب وشمال الصعيد تكون الغيوم الجزئية مع انعدام فرص تكون الشبورة المائية وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 22، وانخفضت العظمى في شمال الصعيد إذ سجلت 34 درجة مئوية والصغرى 18 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وهي بورسعيد، السويس، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، تكون الشبورة المائية وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وفي جنوب سيناء بلغت سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة.