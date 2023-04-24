حالة الطقس غدا في المحافظات.. و«الأرصاد» تحذر السائقين من الشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات، وكشفت عن الظواهر الجوية التي تضرب عدة أقاليم، إذ تشهد العديد من المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة خصوصًا في محافظات الصعيد، بينما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق، وسط تحذيرات للسائقين من زيادة كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على مختلف الطرقات.

حالة الطقس غدا في محافظات مصر

وفيما يخص حالة الطقس غدا في محافظات مصر، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يصبح حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الطقس في القاهرة غدا

وتسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 درجة، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

وجاءت درجات الحرارة غدا في محافظات مصر كالتالي، وفقًا لما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية:

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 20 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 16 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس في مصر

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس في مصر غدا فإنّه من المتوقع أن تسود ظاهرتين جويتين، وهي:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا بدءًا من الخميس المُقبل وحتى السبت.