برامج ترفيهية ومهرجانات لسياح 28 دولة على شواطئ الغردقة (صور)

تشهد الغردقة انتعاشة سياحية هائلة تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة من جنسيات أوروبية مختلفة من 28 دولة حول العالم، حيث أصبحت الغردقة الوجهة المفضلة للسائحين من مختلف الأنحاء، واستقبلت الفنادق الآلاف من السائحين، وتم إعداد برامج ترفيهية ومسابقات متنوعة وحفلات ومهرجانات على الشواطئ، وهو ما لاقى إعجاب السياح الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

برامج ترفيهية ومهرجانات على شواطئ الغردقة

وكشف نبيل حسين، الخبير السياحي بفنادق الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق أعدت برامج ترفيهية ومسابقات متنوعة وحفلات موسيقية ومهرجانات بصفة يومية على شواطئ الغردقة، مثل مهرجان الفواكه ومهرجان البطيخ ومهرجان الألوان ومهرجان الفوم، وذلك بغرض ترفيهي لترويج السياحة على شواطئ الغردقة، حيث يلقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يساهم في عمل دعايا سياحية لمدينة الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وأشار علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن الغردقة استقبلت نحو 400 ألف سائح خلال شهر مارس الماضي من حوالي 28 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» أن نسبة الإشغالات بالفنادق تخطت حاجز 90%، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، ومن المتوقع ارتفاع معدلات حركة السياحة الخارجية خلال شهر مايو المقبل، خاصة من السوق الألمانية.

فنادق الغردقة مفضلة للسائح الألماني

فيما أشار محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التلفزيون الألماني اختار فنادق الغردقة كأفضل الرغبات المفضلة للسائح الألماني خلال العام الجاري، ويرجع ذلك إلى مستوى الخدمة السياحية المقدمة، وذلك خلال حفل ضخم أقيم في مدينة دوسلدورف الألمانية، بحضور ممثلي فنادق الغردقة، ومجموعة شركات السياحة الألمانية.