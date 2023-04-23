طقس الغردقة في ثالث أيام العيد.. غيوم وتوقعات بسقوط أمطار

استقبلت الغردقة آلاف الزائرين خلال عيد الفطر للاستمتاع بالإجازة على الشواطئ، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة طقس الغردقة اليوم، ثالث أيام العيد، مع توقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر.

طقس الغردقة ثالث أيام العيد

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الغردقة اليوم، يشهد تكاثف للغيوم والسحب، كما تقل ساعات سطوع الشمس بسبب الغطاء السحابي على معظم الأنحاء الجنوبية للبلاد، مع توقعات بسقوط أمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة الشدة يصاحبها الرعد أحيانًا، وتصل درجات الحرارة في الغردقة لـ32 درجة مئوية، مع هدوء نسبي في حركة الرياح بما لا يتجاوز 13 مترًا في الساعة.

وتوافد الآلاف من المواطنين من رواد السياحة الداخلية على الفنادق والمنتجعات السياحية وشواطئ الغردقة خلال أيام عيد الفطر، وشهدت السياحة الداخلية، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، ونظمت الفنادق برامج ترفيهية متنوعة وحفلات ومهرجانات على الشواطئ والأماكن المفتوحة خلال العيد.

طوارئ بالغردقة في العيد

ورفعت أجهزة مدينة الغردقة، حالة الطوارئ في العيد، وشهدت حالة من الاستنفار الأمني في الشوارع والميادين وحول محيط المنشآت السياحية والشواطئ لتأمين احتفالات العيد.