«تعليم السويس» تٌحذر الطلاب من امتحانات السبت المقبل: قدموا الساعة 60 دقيقة

حذرت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، الطلاب بشأن امتحانات السبت المقبل، حيث تتغير الساعة مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2023، وطالبتهم ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من قبل المديرية والمدرجة والمعلن عنها فى جداول الامتحانات لمختلف الصفوف والمراحل

توخى الحذر بشأن التوقيت الصيفي

وأعلن ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بالسويس، من خلال بيان للمديرية، عن ضرورة توخي الحذر لأولياء أمور الطلاب، حرصا على مستقبل أبنائهم الطلاب، وذلك بشأن بداية امتحانات المواد العملية والمستوي الرفيع، المقرر لها ان تنطلق السبت المقبل الموافق 29 أبريل، والتأكيد على العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من يوم الجمعة 28 من نفس الشهر.

تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة السويس، أنه يجب التأكيد على الطلاب تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، عندما تصل الساعة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، مساء يوم الجمعة، على أولياء الأمور تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة فتصبح الساعة الواحدة صباحًا من يوم السبت، وهو اليوم التالي مُباشرةً وفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023 م، وهو اليوم المقرر للامتحانات العملية