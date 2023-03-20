 أحمد المسلماني: تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية في مصر خطوة على الطريق الصحيح

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مصر وضعت أقدامها على الطريق الصحيح في مجال صناعة وتجميع الأقمار الصناعية، بعد محاولات عبر سنوات طويلة للدخول في هذا الإطار، مشيدا بقرار تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية في مركز متخصص بالعاصمة الإدارية.

العاصمة الإدارية

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولي»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا المركز المقام في العاصمة الإدارية، جاء بناء على رؤية الرئيس السيسي، بأنه لابد أننا نجمع ونصنع أقمار صناعية في مصر لنا ولدولة عربية وأفريقية، ولابد أن نمضى في هذا الطريق بعد أن تأخرنا كثيرا في هذا السباق.

خدمة أرضية للأقمار الصناعية

وتابع الإعلامي أحمد المسلماني: «مركز تجميع وتصنيع الاقمار الصناعية يدعوا للفخر، وفي صالة تجميع رئيسية ومكاتب ومعامل وخدمة أرضية للأقمار الصناعية»، مؤكدا أنه لدينا الآن بنية أساسية في هذا المجال ونسير في سكة توطين صناعة التكنولوجيا المقدمة ونبني كوادر جديدة في مجال صناعة الفضاء.