«تعليم الأقصر» تعلن جاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل

أعلن دكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جاهزية المديرية لتنفيذ خطة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 /2023، موضحاً أنه كلف رؤساء الإدارات التعليمية السبع بضرورة البدء في تجهيز اللجان الأسبوع المقبل، تمهيدا لانطلاق امتحانات صفوف للنقل أول مايو المقبل.

تبدأ 6 مايو المقبل

وأشار خالد، إلى أن امتحانات النقل ستبدأ 6 مايو المقبل، وأن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة الأقصر وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) يوم السبت، 6 مايو المقبل، وتنتهي الأربعاء 15 مايو 2023، والصفين الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) من السبت، 6 مايو، وتنتهي الإثنين 15 مايو، ولمدة 9 أيام.

امتحانات النقل المرحلة الثانوية

وجاءت مواعيد امتحانات النقل المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 كالتالي:

- الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من الأربعاء الموافق 10 مايو، وتنتهي الإثنين22 مايو، ولمدة 12 يوم، والصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) من الخميس الموافق 11 مايو، وتنتهي الثلاثاء 23 مايو، لمدة 12 يوما.

وأوضح تعليم الأقصر، أن المديرية، ستعقد غرفة عمليات مركزية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة أيام الامتحانات، لمتابعتها لحظة بلحظة وحل أي معوقات قد تطرأ.