إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لسوء الأحوال الجوية

قررت سلطة الطيران المدني، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سرعة الرياح تؤثر على سلامة الطيران

وأوضح «الطيب»، أن سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح هذه الأيام تسببت في إلغاء العديد من رحلات البالون الطائر، وهذا أمر يحدث في هذا التوقيت من كل عام، مؤكدا أن سرعة الرياح تؤثر على سلامة الطيران لأن البالون يعمل وفق اتجاهات وسرعة الرياح، ولابد أن تكون سرعة الرياح في النطاق المسموح به، حتى لا تعبر الرحلات شرق المدينة وتهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

أعلى معدل رحلات

وأشار رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن البالون حقق أمس أعلى معدل رحلات منذ نشأته بـ68 رحلة تقل 1900 سائح من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن هناك رواجا سياحيا في البالون مدفوعا بالتدفقات السياحية الوافدة إلى الأقصر.

يحتل المركز الثالث

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تنفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار او مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.