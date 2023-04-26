لماذا تتعرض إندونيسيا لهزات أرضية عنيفة؟.. آخرها بقوة 7.1 درجة

تتعرض السواحل الإندونيسية لهزات أرضية عنيفة، أحدثها زلزال وقع بسواحل سومطرة صباح اليوم الثلاثاء، على عمق 15.5 كيلومتر بالقرب من جزر مينتاوي، والذي بلغت شدته 7.1 درجة بمقياس ريختر، وفقاً للوكالة الجيولوجية الأمريكية.

هزات أرضية عنيفة متتالية على سواحل إندونيسيا

فيما حذرت السلطات الإندونيسية - اليوم أيضاً - من وقوع موجات مد عاتية محتملة، والتي تلقب بـ «تسونامي» بعد تعرض شواطئ البلاد إلى هزات أرضية عنيفة ومتتالية زادت قوتها عن 6 ريختر دائماً، لتضطر السلطات لإصدار إنذار حدوث تسونامي.

ماذا يفعل سكان إندونيسيا عند تعرض بلادهم لهزات أرضية قوية؟

ويلجأ سكان إندونيسيا - عادةً - عند وقوع الزلازل أو الهزات الأرضية العنيفة إلى الفرار للمرتفعات واللجوء إليها مثل التلال أو الجبال، ورغم كثرتها مؤخرا، أي الزلازل، إلا أنه لم يسجل ضحايا أو أضرار كبيرة ناجمة عنها حتى الآن.

هزات أرضية عنيفة أخرى اجتاحت الشواطئ الإندونسية

يشار إلى أنَّ زلزال بقوة تزيد عن 6 ريختر ضرب السواحل الإندونيسية يوم السبت الماضي، الموافق 22 أبريل 2023، فيما وقع مركز الهزة الأرضية العنيفة في بحر باندا على مسافة 346 كيلو مترا من جنوب غرب مدينة أمبون، وعلى 20 كيلو مترا.

ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اجتاح البلاد زلزال بقوة 7 ريختر خلال الشهر نفسه وتحديدا في الـ 14 من أبريل 2023، أي منذ أقل من أسبوعين، وموقعه في البحر شمال جزيرة جاوة، كما تم تسجيل زلزال بقوة 6.2 ريختر قبالة السواحل الإندونيسية والذي شعر به كل من سكان «بالي» و«جاوة».

وفي مطلع العام الجاري، وتحديداً 16 يناير 2023، وقعت هزة أرضية عنيفة بقوة 6 ريختر بالقرب من سواحل جزيرة سومطرة، فيما وقع مركز الزلزال على بعد 48 كيلو مترا جنوب شرق مدينة «سينجكيل» بإقليم أتشيه الإندونيسي.

وفي العام الماضي، تحديداً 21 نوفمر 2022، ضرب إندونيسيا زلزال شدته 5.6 ريختر مقاطعة جاوا الغربية بجنوب شرق آسيا، ما نتج عنه مقتل ما يزيد 600 شخص.

أسباب الهزات الأرضية العنيفة بأندونسيا تزيد شدتها عن 6 ريختر

وبحسب تقرير صادر عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإنَّ الموقع الجغرافي لإندونسيا يساهم في كثرة الهزات الأرضية العنيفة التي تجتاح شواطئها، حيث تقع على حزام النار بالمحيط الهادئ والذي تلتقي فيه الصفائح التكتونية، ما يؤدي إلى حدوث الزلازل والبراكين نتيجة لاحتكاكها.