تفاصيل عدة زلازل ضربت بعض الدول اليوم.. أحدها قوته 7 ريختر

شهد اليوم الجمعة العديد من الزلازل التي ضربت العديد من دول العالم والتي كان أبرزها الهزة الأرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر التي ضربت وسط البحر الأبيض المتوسط بالقرب من اليونان على عمق 9 كيلومترات.

ماذا نعرف عن زلزال البحر المتوسط؟

من جهته، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تعليقا عن الهزة الأرضية التي حازت على اهتمامات وسائل الإعلام في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط البحر المتوسط، وقعت على مسافة 283 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من إيراكليو باليونان، و150 كيلو مترا بين الغرب والجنوب الغربي من كيساموس.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، على عمق 2 كيلو مترات.

تفاصيل زلزال إندونيسيا

كما شهدت دولة إندونسيا في قارة آسيا هزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7 درجات ريختر، صباح اليوم الجمعة، وموقعها في البحر شمال جزيرة «جاوة» الإندونيسية، وذلك وفقا لما أعلنه المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

من جهتها استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال الذي بلغ عمقه 594 كيلومتر، مشيرة إلى أن وقت وقوع الزلزال الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي للمدينة الأندونيسية، بحسب وكالة أنباء فرانس برس.

آخر مستجدات زلزال تايوان

وفي تايوان، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة تايوان بقوة 4.1 درجة ووقعت على مسافة 254 كيلومترا جنوب العاصمة تايبيه، و90 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من كاوهسيونج جنوب غرب الجزيرة.