إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 22 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «6851 ن د ا»، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

وأسفر الحادث عن اصابة 22 شخصا وهم: صابر سلامة نعمان 28 عاما، جويدة أبو الحسن 47 عاما، رشا حسن 35 عاما، كارما محمد كامل 11 شهر، محمد جويد 10 سنوات، سمحية أبو الحسن 40 عاما، يوسف محمد 14 عاما، زياد محمد 10 سنوات، إبراهيم عفيفي 38 عاما، طه صلاح 35 عاما، إسراء محمود 17 عاما، جميعهم يقيمون في مركز ملوي.

أسماء المصابين من محافظة القاهرة وملوي

كما أصيب في الحادث كلا من: سناء أبو الحسن 29 عاما، أنس إسلام 3 سنوات، روفان إسلام 4 أشهر، كامل محمود 36 عاما، سعد محمد 37 عاما، أسماء مصطفى 27 عاما، سلوى سعد 14 عاما، حلا سعد 8 سنوات، شعبان أحمد 70 عاما، مديحة صدقي 64 عاما، يوسف محمود 70 عاما، جميعهم يقيمون في محافظة القاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.