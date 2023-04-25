تحرير 50 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بملوي في المنيا

قال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، في جنوب محافظة المنيا، عن تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية، بنطاق مدينة ملوي، والوحدات القروية للمعصرة، ونواي، وإبشادات، بالتعاون مع إدارة تموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تشديد الرقابة على جميع المنافذ التموينية

وواصلت الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

حملة تموينية على المخابز البلدية

وفي وقت سابق، أعلن هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية بدائرة المركز في نطاق عدد من المجالس القروية شملت إبوان ومنبال، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 30 مخالفة، جاءت ما بين 7 محاضر نقص وزن، و 8 محاضر نظافة، و 8 محاضر عدم صرف بون، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.