تحرير 62 محضرا لمحال الجزارة وضبط لحوم فاسدة في المنيا

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، جهودها في متابعة الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم، بجميع مراكز المحافظة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

حملة تفتيشية لمتابعة الأسواق

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، نفذت 34 حملة تفتيشية لمتابعة الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم، حيث تم المرور على 115 منشأة، وأسفرت تلك الجهود عن تحرير 62 مخالفة، وتم ضبط 747.4 كيلو لمنتجات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جودة وسلامة السلع الغذائية

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق بتشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار، خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية، بنطاق مدينة ملوي، والوحدات القروية للمعصرة، ونواي، وإبشادات، بالتعاون مع إدارة تموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية، تنوعت ما بين: نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.