تقديم الخدمات الصحية لـ4 آلاف مواطن في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهي تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة وما فوق سن الأربعين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأشار إلى أنه جرى تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لـ4 آلاف و939 مواطنا، بالإضافة إلى فحص 669 من كبار السن وذلك خلال شهر مارس الماضي.

علاج الأمراض المزمنة

من جانبه، قال الدكتور محمد سمير منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، إن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، وأضاف أنه يجرى تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.