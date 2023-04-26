بايدن يستعد لفترة رئاسية ثانية رغم تجاوزه العقد الثامن من عمره

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة، رغبة منه لتولي فترة رئاسية ثانية ليعد حينها أكبر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية سنا في هذا المنصب، وقد كشف عن خوضه للانتخابات المقرر إقامتها العام المقبل 2024 من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بايدن يحارب التطرف الجمهوري في فترة رئاسية ثانية

ومع إعلان بايدن نيته الترشح لفترة رئاسة ثانية خرج في كلمة له عبر فيديو على تويتر ليوضح أن هذه الانتخابات تعد معركة ضد التطرف الجمهوري، وتأتي هذه النية في ظل محاكمة غريمه السابق في الانتخابات والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية رشوة واسعة تمت تقديمها إلى سيدة لإخفاء علاقتها به قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

عمر بايدن بعد ترشحه لفترة رئاسية ثانية

ووصل عمر بايدن حتى الآن 80 سنة وإذا فاز في الانتخابات سينهي ولاية رئاسية ثانية في عمر 84 عاما في ظل مهاجمة له ليشير إلى أن حالته الصحية ليست جيدة ولا تتحمل الاستمرار أكثر في المنصب وهي نفس النتيجة التي كشفها استطلاع رأي أوضح أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يرغب في ترشح بايدن مؤخرا بسبب سنه الكبير وقدراته الصحية وليست بسبب رؤيته الاقتصادية والسياسية.

ماذا قال بايدن بعد ترشحه لفترة ولاية ثانية؟

وذكر بايدن اليوم في الفيديو الذي يستعد من خلال لفترة رئاسية ثانية: «لقد واجه كل جيل من الأمريكيين لحظة كان عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية، والدفاع عن حرياتنا الشخصية، والدفاع عن حقنا في التصويت وحقوقنا المدنية، وأنا عندما ترشحت للرئاسة قبل أربع سنوات، قلت إننا في معركة من أجل روح أمريكا، والسؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا حرية أكبر في السنوات المقبلة أو أقل حرية. المزيد من الحقوق أو أقل، وأنا أعرف ما أريد أن تكون الإجابة وأعتقد أنك تفعل ذلك أيضا. هذا ليس وقتا للرضا. لهذا السبب أنا أترشح لإعادة انتخابي».