مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة أسيوط أصبحت تشغل الكثير وخصوصا بعد تطبيق التوقيت الصيفي الجديد يوم الخميس المقبل 28 أبريل وهو الموعد الذي يسبق الامتحانات التي تنطلق يوم 6 مايو المقبل.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة أسيوط

وبحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة أسيوط لن تتغير بعد تطبيق التوقيت الصيفي حيث تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا.

جدول امتحان الترم الثاني للصف الأول الثانوي

- السبت 6 مايو امتحان اللغة العربية لمدة 3 سنوات.

الإثنين 8 مايو امتحان الرياضيات لمدة 3 سنوات.

الأربعاء 10 مايو امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا

السبت 13 مايو امتحان مادتي الأحياء والتاريخ

الإثنين 15 مايو اللغة الأجنبية الأولى وفلسفة ومنطق

الأربعاء 17 مايو اللغة الأجنبية الثانية

السبت 20 مايو امتحان مادة الفيزياء

مواعيد امتحان الترم الثاني للصف الثاني الثانوي

- الأحد 7 مايو امتحان اللغة العربية

الثلاثاء 9 مايو امتحان كيمياء وعلم النفس والاجتماع

الخميس 11 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 14 مايو امتحان أحياء وجغرافيا

الثلاثاء 16 مايو امتحان جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الخميس 18 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ

الأحد 21 مايو امتحان رياضيات تطبيقية وفلسفة ومنطق