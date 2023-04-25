حبس شخصين بتهمة حيازة 17 كيلو حشيش في أسيوط

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط 17 كيلوجرام حشيش

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما، قادمة من طريق القاهرة الغردقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلوجراما مخبأة داخل حقيبة السيارة، وهاتفين محمولين، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 570 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة

أما عن العقوبة القانونية، فقال الخبير القانوني محمود عبدالله، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.