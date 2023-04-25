موعد طرح فيلم شوجر دادي في دور السينما.. بطولة بيومي فؤاد

تشهد دور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح عدد آخر من الأفلام السينمائية بعدما انطلق موسم أفلام عيد الفطر مؤخرا، وسيكون من بينها فيلم شوجر دادي للفنانة ليلى علوي.

وفيلم شوجر دادى بالفعل جرى الإعلان عن موعد طرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء 24 مايو، وذلك في دور العرض المصرية، وفي اليوم التالي مباشرة الخميس 25 مايو سينطلق عرضه بالخليج.

معلومات عن فيلم شوجر دادي

وفيلم شوجر دادى يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وبجانب فيلم شوجر دادي، سيتم طرح عدد آخر من الأفلام السينمائية؛ منها فيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي وفيلم شماريخ لآسر ياسين ومطرح مطروح للفنان محمود حميدة.