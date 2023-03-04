عرض 4 أفلام جديدة في موسم عيد الفطر.. منها «شوجر دادي» لـ ليلى علوي

قبل أيام من بداية موسم الدراما الرمضاني، بدأ صناع السينما الإعلان عن عدد من الأفلام الجديدة المقرر طرحها في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر، والتي يعود بها عدد من النجوم إلى الشاشة الذهبية مرة أخرى.

يعود شيكو إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ فيلم «قلب أمه» إنتاج عام 2018، حيث أعلن عن فيلم جديد بعنوان «ابن الحاج أحمد» للمخرج معتز التوني، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الكوميديا رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبري فواز.

كما يعود الفنان محمد رمضان إلى السينما منذ الجزء الثاني من فيلم «الكنز» إنتاج عام 2019، بفيلم «هارلي.. أسطورة الأسفلت» للمخرج محمد سمير، ويضم في بطولته مي عمر، ومحمود حميدة، ومي كساب، وأحمد داش.

ليلي علوي تعيد التعاون مع فريق فيلم «ماما حامل»

وتعيد الفنانة ليلى علوي التعاون مع الكاتب لؤي السيد المخرج محمود كريم بعد مشاركتها الأخيرة في فيلم «ماما حامل» لعام 2021، في فيلم جديد بعنوان «شوجر دادي»، ويضم الفيلم في بطولته كلا من بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي المرغني، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، ومحمد محمود، إضافة إلى الراقصة جوهرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أب وزوج يقوم بدوره بيومي فؤاد، يعاني من أزمة منتصف العمر، حيث يحاول الزواج من سيدة أخرى دون علم زوجته التي تقوم بدورها ليلى علوي.

وأعلن الفنان تامر حسني عن مشروع سينمائي جديد بعنوان «تاج» مع المخرجة سارة وفيق، في التعاون الثاني بينهما بعد فيلم «مش أنا» عام 2021، وتشاركه الفنانة ساندي في بطولة الفيلم بعد اعتذار مي عمر بسبب انشغالها بأعمال أخرى في نفس الوقت.