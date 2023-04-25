7 أفلام جديدة ينتظرها الجمهور بعد موسم العيد.. أبرزها «تاج» و«شوجر دادي»

عادت عجلة الإنتاج السينمائي لتعمل بشكل جيد، إذ شهد موسم عيد الفطر مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام للمرة الأولى، التي يصل عددهم لـ7 أفلام، وعلى الجانب الأخر هناك عدد من الأفلام التي يتابع صناعها الانتهاء من تصويرها حتى تكون جاهزة للعرض خلال موسم الصيف 2023، والتي يشارك في بطولتها مجموعة من أكبر نجوم السينما.

وتبدأ قائمة أفلام موسم الصيف في مايو المقبل بعرض فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وهو التعاون الثاني لفريق العمل بعد فيلم «ماما حامل»، ويجمع في بطولته عدد من نجوم الكوميديا من بينهم: بيومي فؤاد، حمدي المرغني، محمد محمود، فراح الزاهد، مي الغيطي ومصطفى غريب، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي في 24 مايو المقبل.

آدم الشرقاوي يخضوض أول تجاربه السينمائية في «5 جولات»

ويخوض الفنان آدم الشرقاوي أول تجاربه السينمائية في فيلم «5 جولات» للمخرج مازن أشرف، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من الأبطال من بينهم نور النبوي، ماجد المصري وداليا شوقي.

ومن الأفلام التي ينتظرها الجمهور في دور العرض، فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي، والذي يجمع في بطولته كل من كريم عبد العزيز، نور، وكريم محمود عبد العزيز، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل: «ڤوي.. ڤوي.. ڤوي» للمخرج عمر هلال، وهو من بطولة محمد فراج، نيللي كريم وبيومي فؤاد، وتدور أحداث الفيلم المأخوذ عن واقعة حقيقية حول شاب يستغل فريق كرة قدم للمكفوفين حتى يستطيع السفر إلى أوروبا.

بينما انتهى المخرج عمرو سلامة من تصوير فيلم «شماريخ»، الذي يضم في بطولته آسر ياسين وأمينة خليل، بالإضافة إلى محمد ثروت ومصطفى درويش بجانب عدد من ضيوف الشرف.

تامر حسني يواصل استعدادات «تاج».. وعمرو يوسف يستأنف تصوير «شقو»

ويواصل الفنان تامر حسنى التحضيرات لفيلم «تاج»، ونشر البوستر التشويقي للفيلم خلال أيام، والذي تدور أحداثه حول بطل خارق يدعى «تاج»، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، بينما يستأنف عمرو يوسف تصوير فيلم «شقو» للمخرج كريم السبكي، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل بالإضافة إلى وليد فواز.