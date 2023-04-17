ليلى علوي وبيومي فؤاد في البوستر الرسمي لفيلم شوجر دادي

كشفت شركة نيوسنشري عن البوستر الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي، المقرر طرحه 24 مايو المقبل بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقي الدول العربية 25 من الشهر نفسه.

طرح بوستر فيلم شوجر دادي

ويُظهر البوستر جميع نجوم الفيلم بملابس وألوان صيفية تشير إلى رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمغامرات في التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهما السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل «2021»، الذي حقق نجاحا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وأسرته رأسا على عقب.

معلومات عن شوجر دادي

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.