معلومات عن فيلم «نزوح» المشارك في مهرجان البحر الأحمر.. يناقش القضية السورية

حقق فيلم «نزوح» بطولة الفنانة كندة علوش، نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضه في صالات العرض بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية، ونعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

أبرز المعلومات عن فيلم «نزوح»

- تجسد كندة علوش شخصية زوجة سورية تدعى هالة تعيش مع زوجها معتز وابنتها.

- قالت كندة علوش عن الشخصية، أن هذه الشخصية بها مزيج من خفة الدم وعلى قدر ودعتها ونعومتها َحبها لأسرتها إلا أنها لديها قوة داخلية كبيرة وتحكي عن تمكين المرأة ولكن بشكل ناعم وليس بشكل فج أو صارخ.

أحداث فيلم «نزوح»

تدور أحداث فيلم «نزوح» في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة «هالة زين» ذات الـ14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر «نزار العاني» الصبي بالمنزل المجاور.

ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة «كندة علوش» على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز «سامر المصري» الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويحاول منع عائلته من ترك المنزل، وتتوالى الأحداث في قالب إنساني.

أبطال «نزوح»

يشار إلى أن الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي.