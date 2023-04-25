مصري عائد من السودان لـ «القاهرة الإخبارية»: «مش مصدق إني رجعت بلدي»

التقت قناة «القاهرة الإخبارية» بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

ووجه أحد المواطنين الشكر للدولة المصرية، قائلا: «نشكر وزارة الدفاع، وأي جهة مسؤولة إنهم رجعونا البلد، لأن الوضع هناك خطر جدا جدا».

وأضاف: «شكرا ليهم إنهم رجعونا أرض الوطن، شكرا ليهم جدا، ومش مصدقين إننا وصلنا وشوفنا هناك أيام مش كويسة خالص».