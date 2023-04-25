مشروعات عملاقة للاستثمار في «البنية التحتية» بشبكات طرق وأنفاق ومحاور

أنفقت الدولة 56 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق فى سيناء، سواء القائمة بالفعل أو إنشاء جديدة، وكلها جهود حثيثة فى هذا المجال سواء بإنشاء كبارى جديدة أو طرق أو تطوير موانئ قائمة بالفعل، وذلك لأن 49% من مشكلات الأهالى كانت فى المواصلات، بحسب استطلاع رأى عام 2010.

ووفق تقرير رسمى لمجلس الوزراء، بلغت قيمة أعمال تطوير شبكة الطرق سواء القائمة بالفعل أو إنشاء جديدة 56 مليار جنيه، لربط سيناء بالوادى والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس تكملها شبكة جديدة كلياً من الكبارى والطرق تجرى على رمالها لربط أواصرها، وتمثلت الطرق الرئيسية فى سيناء فى طريق شرق «بورسعيد - شرم الشيخ» بطول 464 كيلومتراً بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وطريق «النفق - رأس النقب» بطول 321 كيلومتراً بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وطريق «الإسماعيلية - العوجة» بطول 221 كيلومتراً بتكلفة 2.15 مليار جنيه، والطريق الأوسط بشرم الشيخ 12 كيلومتراً بتكلفة 306 مليارات جنيه.

تنفيذ محاور طولية وعرضية لربط سيناء مع إقليم قناة السويس بإجمالي أطوال 3067 كيلومترا

ونفذت الدولة تنمية حقيقية للمحاور الطولية والعرضية لربط سيناء مع إقليم قناة السويس ولخدمة كافة مجالات التنمية بإجمالى أطوال 3067 كيلومتراً «شمال سيناء 1383 كيلومتراً، وجنوب سيناء 945 كيلومتراً، وشرق التفريعة 739 كيلومتراً»، بخلاف الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

ويأتى ملف النقل والطرق فى محافظة جنوب سيناء، على رأس خطة عمل التطوير التى شملتها المحافظة، وخلال الفترة من 2014 حتى 2021 بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الطرق نحو 15.8 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروع ازدواج طريق النفق عيون موسى بطول 33 كيلومتراً، وعرض 11.7 متر ويتكون الطريق من 3 حارات مرورية وتبلغ تكلفته الإجمالية 128 مليون جنيه، ويسهم المشروع فى زيادة فرص الاستثمار فى سيناء والاستفادة من الثروات التعدينية الموجودة بها، بالإضافة إلى تشجيع السياحة وزيادة الدخل القومى.

الدولة قضت على 49% من مشكلات الأهالي بإنفاق 56 مليار جنيه لتطوير الطرق

كما عملت الدولة على إنشاء طريق «طابا - نويبع» الذى يُعد حلقة الوصل بين محافظة جنوب سيناء وميناء طابا البرى، بتكلفة 97.2 مليون جنيه، ويهدف إلى تسهيل الحركة وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق والحد من الحوادث، ومن المتوقع أن يسهم طريق «طابا - نويبع» فى تنشيط الحركة التجارية والسياحية وزيادة حركة الشاحنات، وتم إنشاء طريق الشيخ عواد بمدينة سانت كاترين بطول 7 كيلومترات وبتكلفة 7 ملايين جنيه، لتقليل الحوادث المرورية، وتم الانتهاء من مشروعى حماية منفذ طابا البرى، ووادى المحاشى الأعلى من أخطار السيول، ويُعد هذان المشروعان جزءاً من المشروع الأكبر الذى تنفذه الدولة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول، ويضم 7 أودية.

ولم تقتصر جهود الدولة فى ملف الطرق والنقل، على هذه الطرق بل تم تنفيذ الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلومتراً وعرض 30 متراً، ويشمل الطريق 4 حارات مرورية، وحارتى خدمة، ومسارات للدراجات، ورصيفاً للمشاة، بالإضافة إلى منظومة كبارى بنظام الأجسام المعدنية، بهدف خدمة التنمية السياحية بمحافظة جنوب سيناء وإنشاء محور مرورى يربط بين حى النور ومطار شرم الشيخ، وبلغت التكلفة 279 مليون جنيه، كما عملت على رصف طرق داخلية بمدن رأس سدر، كأبو زنيمة، وأبورديس ونويبع وطابا وطور سيناء وشرم الشيخ وسانت كاترين بتكلفة 30.4 مليون جنيه، وتم رصف طرق داخلية بمدن رأس سدر وأبوزنيمة - أبورديس ونويبع وطابا وطور سيناء وشرم الشيخ وسانت كاترين بتكلفة 91.5 مليون جنيه، وتم إنشاء طريق مطار سانت كاترين بطول 4.5 كيلومتر بتكلفة 15.7 مليون جنيه، كما تم رصف ورفع كفاءة طريق الكورنيش بمدينة الطور بـ16 مليون جنيه.