المركز الثقافي المصري الأمريكي يكرم محمد رمضان بعد نجاح جعفر العمدة

كشف الفنان محمد رمضان، عن حصوله على شهادة تقدير من المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك، وذلك على خلفية النجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة، إذ يأتي ذلك قبل أيام من جولته الغنائية في أمريكا.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لشهادة التقدير، وعلق عليها: «شكرا المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك.. شهادة أعتز بها».

جولة غنائية لـ محمد رمضان في أمريكا خلال أيام

ووجّه محمد رمضان رسالة إلى جمهوره من الجاليات العربية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية: «إلى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية.. حفلاتي عندكم في خلال أيام.. أشوفكم على خير.. ثقة في الله هنهز أمريكا».

تفاصيل فيلم هارلي لمحمد رمضان

يذكر أنّ محمد رمضان يُشارك في موسم أفلام عيد الفطر الحالي من خلال فيلم هارلي، إذ تصدر قائمة شباك التذاكر، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وحقق نحو 18 مليون جنيه في 4 أيام فقط، ويُشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، أحمد داش، حسني شتا.