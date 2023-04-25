منسق «التنمية الحضرية»: توفير الإسكان البديل لأهالي سيناء بـ62 منزلا بدويا بتكلفة 53.1 مليون جنيه

أكد المهندس إيهاب الحنفى، المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية، عزم الدولة على استكمال المشروعات الخاصة بحماية مدن وقرى ووديان سيناء من أخطار السيول، مشدداً على أن الهدف من ذلك هو الارتقاء بحياة المواطنين، وضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم فى المناطق غير المخططة، بجانب القضاء على المناطق غير الآمنة التى تعانى من مخرات السيول فى سيناء، ولتوفير السكن البديل لقاطنيها.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن أعمال صندوق التنمية الحضرية فى سيناء؟

- وضعنا معايير للمناطق غير الآمنة فى سيناء، فكانت لدينا 4 درجات من عدم الأمان، أخطرها كانت الدرجة الأولى، مثل صخرة الدويقة، التى كانت عبارة عن منحدرات السيول، والدرجة الثانية كانت للمناطق المكونة من مخلفات المبانى والبؤر العشوائية والمساكن المسقوفة بأسقف من الخشب، الدرجة الثالثة هى المناطق المعرّضة للتلوث الصناعى، والرابعة كانت تتمثل فى المناطق المعرضة لتأمين الحيازة، بالإضافة إلى تطوير العديد من المناطق غير المخططة.

هل شمال أم جنوب سيناء التى كانت تنطبق عليها تلك المعايير؟

- المعايير الأربعة تنطبق على مدن جنوب سيناء، أما شمال سيناء فكانت لا تنطبق عليها أى معايير من المذكورة.

إيهاب الحنفي: بناء 3.36 ألف وحدة سكنية وتجارية بإجمالى تكلفة 273.6 مليون جنيه في جنوب سيناء

ما أبرز المناطق التى تم تطويرها فى سيناء وطبيعة المبانى بعد إنشائها؟

- أبرز الأماكن التى حرص صندوق التنمية الحضرية على تطويرها كانت منطقة الرويسات، وتحتوى على 31 عمارة سكنية لتوفر 496 وحدة بإجمالى تكلفة 145 مليون من إجمالى 316 مليون جنيه، وقد أنشأنا مبانى لأهالى سيناء تعكس تراثهم، لذا فقد تم تصميمها على الطراز البدوى، وهى البيوت التى تتكون من طابق واحد، إضافة إلى عمل أساسات قوية تتحمل ثلاثة طوابق، بهدف استكمال البناء لمن يرغب من أهالى سيناء المستفيدين من أعمال الصندوق فى المستقبل، لأن سيناء طبيعتها تختلف عن المحافظات الأخرى، وعدد تلك المنازل 62 منزلاً بدوياً بإجمالى تكلفة 53.1 مليون جنيه.

ما المدن الجديدة التى يحرص الصندوق على إنشائها فى سيناء؟

- جارٍ حالياً العمل على مشروع «دار»، فهو مبادرة رئاسية مكلف بها الصندوق، تحت تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهذا المشروع فكرته قائمة على معرفة الأراضى التى تملكها الدولة أو قطاع الأعمال، للأماكن غير المستغلة داخل المدن والمحافظات.

ما إجمالى تكلفة المشروعات التى نفذها الصندوق فى جنوب سيناء؟

- يأتى إجمالى التكلفة فى جنوب سيناء حوالى 273.6 مليون جنيه.

حدثنا عن المشروعات التى نحرص على تنفيذها فى شمال سيناء؟

- جارٍ تنفيذ تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة العريش فى شمال سيناء، إضافة إلى أعمال الرصف وإنارة الطرق، بتكلفة إجمالية حوالى 225 مليون جنيه، وذلك يتمثل فى أعمال توريد وتركيب كوفريهات، وتوريد وتركيب أعمدة الإنارة، وتوريد وتركيب لوحات التوزيع العمومية، وإزالة الأسفلت القديم، والحفر وتمديد الكابلات الكهربائية، وذلك فى مدينتى الصفا وكرم أبونجيلة فى العريش.

كم يبلغ عدد الوحدات السكنية والتجارية التى حرص الصندوق على إنشائها فى سيناء؟

- إجمالى عدد الوحدات السكنية والتجارية التى تم إنشاؤها فى سيناء على يد صندوق التنمية الحضرية، يبلغ 3.36 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 86 وحدة تجارية، ففى الرويسات تم إنشاء 496 وحدة، وفى منطقة الجبيل تم إنشاء 62، وفى سوق بدر الحضارى 86، وفى وادى البيضاء فى دهب 1128 وحدة، وفى الحى الأول بمدينة أبوزنيمة 750 وحدة، وفى منطقة المزينة نوبيع تم إنشاء 300 وحدة، وفى منطقة الترابين نويبع تم إنشاء 300 وحدة بإجمالى 273.6 مليون جنيه.

هل دور الصندوق يختلف عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

- بالفعل، فالصندوق مكلّف بملف تطوير وتجديد المناطق والعواصم والمحافظات والمدن الكبرى، ونحرص على العمل داخل الكتل العمرانية، أما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على بناء وإنشاء مدن جديدة لأول مرة.

سيناء أصبحت خالية من العشوائيات ومهمتنا تطوير المناطق والعواصم والمحافظات

وفقاً لأعمالكم.. هل يمكننا القول إن سيناء أصبحت خالية من العشوائيات؟

- بالتأكيد سيناء أصبحت خالية من البؤر العشوائية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمتابعة دؤوبة من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فطبيعة سيناء لم يكن بها عشوائيات، مثل القاهرة والمدن المشابهة، التى تعانى الهجرة، فسيناء مجتمع بدوى لا يعانى من هجرة المواطنين من المدن المختلفة إليه.

مشروعات جنوب سيناء

مشروعات تطوير مناطق الرويسات بمدينة شرم الشيخ، ومنطقة الجبل بمدينة الطور ومحطة صرف صحى، وإنشاء سوق بدر الحضارى، وسدود حماية لإزالة الخطورة عن مناطق وادى البيضاء بمدينة دهب والحى الأول بمدينة أبوزنيمة والمزينة والترابين بمدينة نويبع.