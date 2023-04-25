مصري عائد من السودان لـ«القاهرة الإخبارية»: نشكر الرئيس السيسي على إعادتنا

التقت قناة «القاهرة الإخبارية» بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين، قبل قليل، في مطار شرق القاهرة، في إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات هناك.

ووجه أحد المواطنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «أوجه الشكر للرئيس السيسي لأنه أصدر أوامره بإجلاء كل الرعايا الموجودين في السودان، لأن الوضع هناك صعب».

وأكد: «كل الرعايا التابعين للبعثة المصرية بالسودان بصحة وسعادة ومبسوطين بما قام به الرئيس السيسي».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت منذ قليل، أنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، جرى اليوم، إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري، و189 آخرين إضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية.