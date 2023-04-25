اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. سـيناء «أرض البطولات»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- سـيناء «أرض البطولات»

- «الوطن» ترصد جهود التنمية الشاملة بشبه الجزيرة في الذكرى الـ41 لتحريرها

- «السيسي»: تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب كان عهداً والتزاماً.. ونبذل جهوداً ضخمة لتنميتها وتوفير واقع جديد يليق بها بإخلاص للنية وصبر على العمل

- الرئيس: المنطقة كانت مطمعاً للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين عبر التاريخ.. والإرهابيون جاءوا إليها لفصلها عن الوطن وتغافلوا عن جيش مصر العظيم

- استراتيجية التعمير: إنفاق 700 مليار جنيه على مشروعات التنمية خلال 8 سنوات.. وإنشاء 17 تجمّعاً جديداً وتوفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر.. وبناء 1141 مسكناً متكاملاً و5 أفدنة لكل مستفيد

- البنية التحتية: تنفيذ محاور طولية وعرضية لربط سيناء مع إقليم قناة السويس بطول 3067 كيلو

- إضافة 5 أنفاق جديدة بتكلفة وصلت 35 مليار جنيه وبناء 7 كباري عائمة بتكلفة 990 مليون جنيه

- المحافظ: 9 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء وبذل جهود جبارة في قطاع مياه الشرب والتحلية

- الأهالي: زمن التكفيريين انتهى.. وبلدنا رجعت لنا ونحن شهود عيان على دحر الإرهاب وانطلاق التنمية

- وكيل «الخطة والموازنة»: مخطط للوصول بعدد السياح إلى 30 مليوناً سنوياً.. ومنسق «التنمية الحضرية»: تطوير 5 مناطق غير مخططة بالعريش وتنفيذ مشروع «دار».. وتوفير الإسكان البديل للأهالي بتكلفة 53.1 مليون جنيه

- الأهلي يبدأ تدريباته في المغرب استعداداً للرجاء.. و«كولر» يحسم موقف «عبد القادر».. وغياب «ربيعة وكريستو»

- «أوسوريو» يجري تغييرات في تشكيل الزمالك.. وشكوك حول عودة «زيزو»

- طائرات عسكرية وسفن تنقل المواطنين جواً وبحراً وإجراءات لتيسير الدخول براً.. والعائدون: «الحمد لله على نعمة مصر»

- طفلة: تعليمات السفارة أنقذتنا.. وشكراً للرئيس.. وطالب: «بلدنا أثبت أن شبابه غالي».. و«النحاس»: لم نكن نتخيل سرعة الإجلاء

الصفحة الثانية

- «الوطن» بين العائدين من السودان في أولى رحلات الإجلاء الجوي من «بورتسودان»

- مصر.. حضن يتسع للجميع

- موظف في بنك: مصر من أوائل البلدان في إنقاذ أرواح رعاياها.. وطالب طب: «بلدنا أثبت أن شبابه غالي وعزيز عليه»

- «النحاس»: السفارة أبلغتنا أن الرئيس السيسي وجَّه بتوفير كل الدعم لنا حتى عودتنا سالمين ومتابعته جهود إجلائنا بنفسه

- طالب: السفارة طمأنتنا قائلة: «مش هنمشي قبل ما نرجّع آخر مصري راغب في العودة».. ووفرت لنا أماكن للإقامة ورعاية وفحوصات طبية للعائدين

- «عبد الفتاح»: كنا واثقين من انتظار الدولة للوقت المناسب حتى تبدأ الإجلاء

- «البترول»: التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات

- تحلم بالأولمبياد.. «إيريني» تحصد 3 ميداليات ذهبية

الصفحة الثالثة

- «الوطن» ترصد جهود التنمية الشاملة بـ«أرض الفيروز» في الذكرى الـ41 للتحرير

- سيناء .. أرض البطولات

- نهاية الإرهاب.. واستمرار التنمية

- «السيسي»: تحرير سيناء من «الاحتلال والإرهاب» كان عهداً ووعداً نلتزم به.. ونبذل جهوداً ضخمة لتنميتها وتوفير واقع جديد يليق بها

- تحية للرئيس «السادات» الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية

- الرئيس يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في ذكرى «تحرير سيناء»

الصفحة الرابعة

- 17 تجمعاً تنموياً جديداً.. وتوفير 1141 مسكناً متكاملاً و5 أفدنة لكل مستفيد وفرص عمل للشباب

- مشروعات عملاقة للاستثمار في «البنية التحتية» بشبكات طرق وأنفاق ومحاور

- منسق «التنمية الحضرية»: توفير الإسكان البديل للأهالي بـ62 منزلاً بدوياً بتكلفة 53.1 مليون جنيه

الصفحة الخامسة

- 700 مليار جنيه حجم الإنفاق على التنمية خلال 8 سنوات

- وكيل «خطة وموازنة النواب»: التنمية أمن قومي.. وتحتاج مخصصات مالية لتحقيق أهدافها

- خبير اقتصادي: مصر قدمت تجربة عالمية جديرة بالدراسة في التنمية الشاملة والمستدامة بسيناء

الأهالي: زمن التكفيريين انتهى و«بلدنا رجعت لنا».. ونحن شهود عيان على دحر الإرهاب وانطلاق التنمية

الصفحة السادسة

شيوخ القبائل: النهضة الشاملة في البنية التحتية أحيت المنطقة ووفرت فرص عمل

الجميع يتحرك ليلاً ونهاراً.. والقوات المسلحة ما زالت تؤمّن الطرق والمحاور الرئيسية والحياة عادت إلى طبيعتها في جميع المدن والقرى والتجمعات البدوية

«أبوعكر»: التخطيط والتطوير مستمران.. و«رفاعي»: أخطط للعودة إلى رفح بعد القضاء على طيور الظلام.. و«سليمان»: أتمنى إكمال حياتي في الشيخ زويد

محافظ شمال سيناء: تدشين مشروعات تنموية عملاقة وطفرة غير مسبوقة لتحسين خدمات المياه والكهرباء

«عبد الله»: الأهالي أكثر الناس تصديقاً لقرارات الرئيس الذي حول الوعود لواقع ملموس

اللواء عبد الفضيل شوشة: فتح الشوارع والميادين وإزالة السواتر الترابية وإلغاء التنسيقات المسبقة لدخول البضائع

الصفحة السابعة

بوابة السياحة الدينية والعلاجية.. ووجهة المؤتمرات العالمية

«التجلي الأعظم».. أكبر مشروع لجذب 10 ملايين سائح بحلول 2028

وزير الإسكان: يحول المنطقة إلى مزار سياحي عالمي.. وإنشاء فندق جبلي وساحة للسلام وزراعة الموقع بأشجار الزيتون يضم أماكن مقدسة ومواقع دينية وروحية تهم الملايين حول العالم

مشرف «السياحة والآثار»: لدينا 62 ألف غرفة فندقية.. و25 ألفاً تدخل الخدمة خلال 5 سنوات

حسين محمد حسين: مدينة العريش ستكون من أهم المزارات السياحية في مصر خلال الفترة المقبلة

الصفحة الثامنة

- تحت الحراسة المشددة.. الأهلي يبدأ تجهيزاته في المغرب استعداداً للرجاء ومشاركة «عبد القادر» في يد «كولر».. وغياب «ربيعة وكريستو»

- «الزمالك جديد في جديد» 30 لاعبا في الصورة

- تغييرات في تشكيل «الأبيض».. حسم موقف «زيزو».. ومكافآت خاصة في سيراميكا

- «الأولمبي» يستعد لأمم إفريقيا بوديتين.. وفرصة أمام الجدد

- «السيتي» وأرسنال على ملامسة اللقب الإنجليزي.. صدام «جوارديولا وأرتيتا».. ومواجهة بين «هالاند وأوديجارد»