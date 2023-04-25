«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن توريد القمح المحلي موسم 2023

حدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عملية تنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، الذي بدأ توريده لصالح هيئة السلع التموينية بداية من 8 أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأسئلة والأجوبة التي يبحث عنها المواطنون بشأن توريد القمح المحلي، وسعر إرب القمح، وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

ما سعر إردب القمح لموسم 2023؟

يتحدد سعر إردب القمح المحلي المورد حسب درجة النقاوة، إذ أردب القمح نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 جنيها للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب.

ما الجهات المسموح التوريد لها؟

التوريد يكون لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري من خلال لجان مختصة باستلام الأقماح؛ تشكلت من عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية «وزان معتمد».

ما محظورات موسم توريد القمح 2023؟

يحظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، وحذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، كما يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة العلف.

ماذا عن احتياجات مطاحن القطاع الخاص للقمح؟

أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر عليها تدبير احتياجاتها من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي خلال موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

متى يتم سداد مستحقات المزارعين عن التوريد؟

يتم سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي بحد أقصى 48 ساعة إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

أين يتم استلام القمح من الموردين؟

جهزت وزارة التموين 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة مع دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.