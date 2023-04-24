تشكيل لجنة لسرعة إنهاء إجراءات استلام القمح من المزارعين بالإسماعيلية

ناشد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المزارعين في المحافظة سرعة توريد القمح إلى الصوامع أو الشون المخصصة لاستقبال المحصول في المراكز والقرى لما يمثله من محصول استراتيجي للدولة للمحافظة على استقرار سعر منتجاته للمواطنين.

لجنة لإنهاء إجراءات تسلم المحصول

وشكل محافظ الإسماعيلية لجنة تضم مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الزراعة والبنك الزراعي وسلامة الغذاء لسرعة إنهاء إجراءات تسلم محصول القمح واستلام المزارعين المبالغ المالية.

كما وجه بمتابعة مستمرة بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة المساحات المنزرعة بمحصول القمح ومتابعة حصاد الذهب الأصفر بالمراكز المختلفة.

الزراعة تتابع حصاد القمح في الإسماعيلية

وتفقد المهندس إسماعيل العطار، مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، عمليات حصاد القمح بعدد من المزارع في نطاق مركز ومدينة فايد ومركز ومدينة القنطرة شرق، والتي بدأت خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إنه خلال تفقد عمليات الحصاد تم توعية المزارعين بضرورة توريد القمح إلى الشون المعدة لذلك لما يمثله من محصول استراتيجي للدولة.

وأكد بيان الشبكة الوطنية أنه تم التأكد من جاهزية الشون وتوافر وسائل مقاومة الحشرات والقوارض واحتياطيات الحريق.