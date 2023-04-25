انطلاق موسم جديد لـ«السفيرة عزيزة» السبت المقبل..«مع بعض..حياتنا أحلى»

تحت شعار «مع بعض.. حياتنا أحلى»، ينطلق الموسم الجديد من برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»، في تمام الثالثة عصر السبت المقبل 29 أبريل، ويتميز الموسم الجديد من البرنامج بمجموعة من الفقرات الثابتة، موزعة بين فقرات يومية وأسبوعية، تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.

ويطلق البرنامج مسابقة في العمل الخيري من خلال فقرة أسبوعية بعنوان: «من دولابي»، تتباري فيها الفنانات والشخصيات العامة في التبرع بقطعة ملابس مميزة لخطوبة أو زفاف إحدى الفتيات اليتيمات.

واستحدث البرنامج مجموعة من الفقرات الجديدة، منها فقرة بعنوان: «بين جيلين» لمناقشة أهم مشكلات فترة المراهقة، والصراع بين الأجيال، من خلال التجارب الحية للمراهقين ومقارنتها بالأجيال القديمة.

ويقدم «السفيرة عزيزة» فقرة مهمة للعلاقات الزوجية بعنوان: «هنحلها مع بعض» من خلال اسكتش درامي لأهم المشاكل الأسرية وكيفية حلولها، كما يخصص البرنامج فقرة خدمية لكبار السن بعنوان: «الحياة بعد الـ60»، تتحدث عن فحوصات هذه السن، وأمراضها بالتفاصيل، وأماكن الترفيه والخروجات، زيجات بعد الخمسين، إضافة إلى عناوين كثيرة لمحتوى متنوع هدفه هذه الشريحة العمرية.

واستحدثت البرنامج فقرة أسبوعية بعنوان: «إتيكيت ولاد الأصول» تتحدث عن إتيكيت معين لتصرف معين، سواء رجل أو امرأة، من تعاليم زمان التي تربت عليها.

برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم كل من: الإعلامية القديرة سناء منصور، وجاسمين طه زكي، وسالي شاهين، وشيرين عفت، ونهى عبد العزيز، ورضوى حسن، ويرأس تحريره الكاتبة الصحفية هدى رشوان.