كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم بعد التراجع عدة مرات؟

شهدت أسعار الذهب تراجعات متواصلة على مدار اليوم الثلاثاء 25-4-2023، لتستكمل رحلة التراجع التي بدأت أمس، الأمر الذي دفع الجنيه الذهب إلى التراجع لنحو 240 جنيهًا في تعاملات اليوم، ويظل التساؤل الأكثر بحثًا على محركات البحث هو كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم؟.

كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، الاجابة على كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 25-4-2023، تراجعا إلى 19 ألفا و760 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، مقارنة مع 20000 جنيه سعر الجنيه في تعاملات أمس.

أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب، للمرة الثالثة على مدار اليوم الثلاثاء، في سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا، بعد أن تراجعت أمس نحو 3 مرات خلال تعاملات اليوم بإجمالي 40 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق إلى 2470 جنيهًا، بعدما سجل 2485 جنيها صباح اليوم.