تراجع جرام الذهب عيار 21 للمرة الثالثة اليوم.. كم السعر الآن؟

تواصل أسعار الذهب تراجعها للمرة الثالثة على مدار اليوم الثلاثاء، في سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا، بعد أن تراجعت أمس نحو 3 مرات خلال تعاملات اليوم بإجمالي 40 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق إلى 2470 جنيهًا، بعدما سجل 2485 جنيها صباح اليوم، وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2823 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1647 جنيهًا دون مصنعية للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2117 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2588 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 12

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1411 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم تراجعا إلى 19 ألفا و760 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

كان ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية وعضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقع أن تشهد أسعار الذهب تراجعا بعد العيد.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تتراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة في السوق بنحو 100 جنيه.

وتابع عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، أن الفترة الحالية في سوق الذهب تشهد موجة ضغط على المعدن الأصفر، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، بينما تشير التوقعات إلى تراجع واستقرار أسعار الذهب الفترة المقبلة.