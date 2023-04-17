ختام فعاليات منتدى الحوار الوطني لبرلمان الشباب بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ختام فعاليات منتدى الحوار الوطني لبرلمان الشباب تحت شعار «فيما يفكر الشباب حوار من الشباب للشباب»، والذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بحضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وبمشاركة 28 شخصا من «قادرون باختلاف»، وبرلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

فعاليات منتدى الحوار الوطني

وأشار «الصبروط» إلى تعدد فعاليات منتدى الحوار الوطني، ليضم الندوات وورش العمل لأهم القضايا التي تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها، وكذلك عرض رؤى ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها في ختام فعاليات المنتدى، موضحا أن المنتدى يضم عدة محاور منها التنمية بصورها المختلفة سواء الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب التنمية المستدامة، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.

مناقشة عدة محاور

وأدار اللقاء محمود نجيب مدرب بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد أبو غزالة ميسر المنتدى، وجرى مناقشة عدة محاور منها المحور الاقتصادي وفرص العمل وتشغيل الشباب بين المقومات والمعوقات ومشكلة الري والتعدي على الأراضي الزراعية، وقلة الترويج السياحي للقليوبية، وضرورة تشغيل الأتوبيس النهري، بالإضافة لمشكلات ومحاور أخرى في قطاعات التعليم والصحة والزراعة وغيرها.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أن الفعاليات جاءت من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.