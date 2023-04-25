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ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع غدا لاستكمال تجهيزات الانطلاق

كتب:

محمود البدوي
08:07 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو المقبل.

وأضاف المنسق العام للحوار أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، خاصةً من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف يؤكد ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.

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