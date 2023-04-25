إصابة 5 أشخاص في حادث عبور مشاة بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث عبور مشاة إذ صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق أمام قرية الدعبوسي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث عبور مشاة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبور طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من «بسمة. ع. ع .ال» 30 سنة، و«بسام ع. ع .ال »، 40 سنة، و«عبدالحميد.ع. ع»، 60 سنة، و«يوسف.م . ج»، 59 سنة، و«أماني. م. س »، 30 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.