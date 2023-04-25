تفاصيل أول جراحة في الحبل الشوكي لرضيع عمره يوم واحد بالإسكندرية (صور)

نجح أطباء مستشفى أبو قير العام بالإسكندرية، لأول مرة، في تصليح عيب خلقي بالحبل الشوكي «قنية عصبية»، لطفل رضيع يبلغ من العمر يوما واحدا، وهي العملية الأولى من نوعها في المستشفيات الحكومية على مستوى مديريات الصحة في مصر، والتي شهدت مصاعب عدة على الأطباء الذين عملوا سريعا في غضون يوم واحد لإنقاذ الطفل من ذلك العيب.

صعوبات العملية الجراحية

وقال الدكتور وليد مختار، استشاري التخدير المسؤول عن العملية ومدير مستشفى برج العرب، إن العملية شهدت صعوبات عدة، إلا أن العمل الجماعي كفريق طبي كامل، ومن خلال التنسيق بين المستشفى ومديرية صحة الإسكندرية، كانت جميعها عوامل النجاح لتلك العملية الصعبة والأولى من نوعها على مستوى مستشفيات مديريات الصحة.

وأضاف «مختار» لـ«الوطن»، أن الصعوبات تمثلت في السن الصغير جداً للطفل، حيث أن عمره كان يوما واحدا فقط، بالإضافة إلى وزنه البالغ 2 كيلوجراما، وهو وزن ضعيف جدا لإجراء العملية الأمر الذي احتاج إلى خبرة ومهارة وعمل جماعي من الجراح مع التخدير.

الجراحة استغرقت 4 ساعات

وأوضح أن العملية استغرقت 4 ساعات، وبدأت من خلال التحضير للعملية وأثناء العملية والمتابعة بعد ذلك، حيث عمل فريق التخدير عليها بالإضافة إلى فريقين من جراحة المخ والأعصاب والتجميل.

وأكد أن التخدير صعب في مثل تلك العمليات لأنه يحتاج خبرة كبيرة للتعامل مع تلك الحالات، وهو ما تم عبر الحصول على محاليل قبل العملية بفترة معينة وإجراء تحاليل كاملة بالأخص في حالات العيوب الخلقية للتأكد من عدم وجود عيوب خلقية أخرى.

وأشار إلى أن إجراء العملية تمت بشكل بسريع تنفيذا للمبدأ الإنجليزي: «كل ما يكون بدري يكون أفضل».

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

وجاءت الجراحة تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبإشراف الدكتورة ميرڤت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي.

وشارك فيها الدكتور محمد رأفت، استشاري المخ والأعصاب، والدكتور أحمد جمال، أخصائي جراحة التجميل، والدكتورة مروة سعيد، أخصائي التخدير، والدكتورة إسراء فتحي، مساعد اخصائي جراحة التجميل.

وقدمت مدير مستشفى أبو قير الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية الجراحية، والدكتور محمود النعناعي، رئيس قسم التجميل، والدكتور محمد الغزالي، مدير العمليات، ونواب المدير، وطاقم التمريض، لبذل كل الجهد والتنسيق لإنجاح العملية الجراحية.