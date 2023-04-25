إصابة شخصين في مشاجرة بالسلاح الأبيض بمنشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقبال شخص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر، وآخر مصاب باشتباه نزيف في المخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابين وبين 3 أشخاص بحوزتهم 2 سلاح أبيض وعصا خشبية، وجميعهم بائعي خضروات، يقيمون بمحافظة القاهرة وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضروات بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقهم على المصابين بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.