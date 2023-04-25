مصرع شاب تدخل لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أحد شوارع طنطا

شهدت منطقة السلخانة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، إصابة شاب بطعنة نافذة في الرقبة، أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين آخرين، ونُقل على أثرها إلى مستشفى طنطا الجامعي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة أيام متأثرا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وكان مأمور قسم شرطة ثان طنطا، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص بمنطقة السلخانة التابعة لدائرة القسم، أصيب خلالها شاب في العقد الثالث بطعنة نافذة في الرقبة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شاب يدعى محمود مصطفى شعبان، 23 عاماً، ومقيم منطقة السلخانة، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بطعنة في الرقبة، حال تدخله لفض مشاجرة بين عدة أشخاص.

تشييع الجثمان

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعد عدة أيام، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها.

وشيع الأهالي بمدينة طنطا جثمان الشاب المتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، ودفنه في مقابر العائلة بمنطقة عوارة.

الرأي القانوني

وواضح سعد عبدالعظيم، المحامي والخبير القانوني، أن المادة رقم 238 من قانون العقوبات، نصت على من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.