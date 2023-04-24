إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب 9 أشخاص بجروح قطعية وكسور اليوم الاثنين، إثر مشاجرة بين أفراد عائلتين في قرية عباسة بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشاجرة في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بإصابة 9 أشخاص إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية عباسة بمركز قوص.

أسماء المصابين في المشاجرة

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تضمنت أسماء المصابين «حسين .م» 50 عامًا، كدمات وسحجات، و«إبراهيم .ح» 22 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و«حسن . م» 53 عاما، كدمات وسحجات، «نور.م» 25 عامًا، كدمات وسحجات، و«زينب.خ. إ» 82 عامًا، كدمات وسحجات وكسور، و«علي.م»، 41 عامًا، جرح بفروة الرأس، و«أنوار.م»، 23 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و«عصام.ح.م»، 30 عامًا.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على منزل ورث داخل قرية عباسة بمركز قوص، وجرى تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي بواسطة سيارات إسعاف المحافظة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على المتهمين في الشاجرة، وجار التحقيق معهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.