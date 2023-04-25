قرارات تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات تهم المواطنين.. اعرف التفاصيل

تدخل عدة قرارات حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة، تهم المواطنين في عملهم وإجازاتهم ومصالحهم الحكومية أيضا، منها ما يتعلق بإجازة عيد الفطر المبارك، ومنها ما يتعلق بالبنوك والمترو، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، ووفقا للبيانات الرسمية التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، والتي سبق وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدأت يوم الخميس الماضي الموافق 20 أبريل الجاري، لتبدأ غداً الأربعاء المؤسسات استئناف عملها بشكل كامل.

استئناف العمل بالجامعات

لم يقتصر الأمر فقط على الإجازة، بل أعلنت عدد من الجامعات عودة الدراسة بها غداً، ومنها جامعة عين شمس، حيث أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عودة الدراسة، وفق الخريطة الزمنية المُعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ووسط إجراءات وقائية ضد كورونا، بجميع الكليات لجميع الفرق.

ضمن أبرز القرارات التي تدخل حيز التنفيذ أيضا، عودة مواعيد مترو الأنفاق لجدول تشغيلها الطبيعي قبل عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تعمل بهذا الجدول طوال العام، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المواعيد من هنا.

تطبيق التوقيت الصيفي

يأتي ضمن القرارات أيضاً، تطبيق التوقيت الصيفي الجديد يوم الجمعة المقبل الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، فسيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، فبمجرد وصول الساعة إلى 12 مساء يوم الخميس المقبل، ستصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

وبالنسبة للقرارات التي تخص المحلات، فمن المقرر أن تبدأ فتحها يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتُغلق الحادية عشرة مساء مع مد مواعيد عمل المحال لمدة ساعة أيام الإجازات والجمعة والخميس من كل أسبوع، وذلك وفق التوقيت الصيفي الجديد، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

رسائل عاجلة من المدارس للطلاب

مع حزمة القرارات التي من المنتظر تطبيقها خلال ساعات، أعلن عدد من المدارس نصائح مهمة للغاية بالنسبة للطلاب في مختلف المراحل، خاصة مع بدء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، أهمها عندما تصل الساعة يوم الخميس 27 أبريل الجاري لـ12:00 يجب تقديمها لمدة 60 دقيقة فتصبح الساعة الواحدة صباحاً، حيث تبدأ الامتحانات طبقاً للتوقيت الصيفي.

كما أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، البدء في تطبيق التوقيت الصيفي بداية من فجر الجمعة المقبل، موضحة أن جميع رحلات مصر للطيران سوف تقلع بعد موعدها المحدد سالفاً بساعة واحدة.

قانون التوقيت الصيفي

ينص القانون رقم 24 لسنة 2023، على أنه اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.