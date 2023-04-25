أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة دمياط عقب اعتماد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من خلال المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لجميع جداول الامتحانات للمراحل المختلفة بدءا من المرحلة الابتدائي والمرحلة الإعدادي والمرحلة الثانوي، مع إخطار الإدارات التعليمية بالمراكز والمدن بالجداول وإعلانها في المدارس بنطاق المحافظة.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة دمياط بعد إعلانها عقد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعا مع مديري الإدارات وموجهي العموم بشأن استعدادات امتحانات نهاية العام، فى حضور وكيل المديرية للتأكيد على مواصفات ورقة الامتحان وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ومراجعة جاهزية جميع اللجان داخل كل إدارة تعليمية بمدن دمياط.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة دمياط

وتقدم«الوطن» مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة دمياط بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة دمياط

وتبدأ مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة دمياط، العام يوم 6 مايو 2023، بينما تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم 7 مايو من ذات الشهر.

وفيما يلي تفاصيل مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة دمياط العام، عربي، ولغات وهي كالتالي:-

- امتحان يوم السبت 6 مايو 2023 لغة عربية، وتربية عسكرية.

- امتحان الإثنين 8 مايو لغة أجنبية أولى، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 10 مايو كيمياء، وتربية مهنية.

- السبت 13 مايو مادة التاريخ، والتربية الدينية.

- الإثنين 15 مايو لغة أجنبية ثانية، وفلسفة.

- الأربعاء 17 مايو مادة الفيزياء، والتربية الوطنية.

- السبت 20 مايو مادة الأحياء، والجغرافيا.

- الإثنين 22 مايو الرياضيات وهي المادة الأخيرة.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

إليكم مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة دمياط، للعام عربي، ولغات، وهو كالتالي:-

- الأحد 7 مايو لغة عربية، وتربية عسكرية.

- الثلاثاء 9 مايو اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الوطنية.

- الخميس 11 مايو مواد الأحياء، والفلسفة، والتربية الدينية.

- يوم الأحد 14 مايو الرياضيات، والتاريخ.

- يوم الثلاثاء 16 مايو مواد الفيزياء، وعلم نفس والاجتماع، واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 18 مايو مواد الكيمياء، والجغرافيا، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأحد 21 مايو الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والتربية المهنية.