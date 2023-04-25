أعلنت مديرية التربية والتعليم أنه لا تأثير لتطبيق التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة علي مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة القليوبية والتي تنطلق 8 مايو المقبل للصف الثاني الثانوي العام و7 مايو المقبل للصف الأول الثانوي وفق الجداول المعتمدة.

تستعرض«الوطن» مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة القليوبية والتي تنطلق مطلع الشهر المقبل للامتحانات التحريرية والتي لن تتأثر بتطبيق التوقيت الصيفي الذي سيكون دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة المقبلة

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالقليوبية تحريري

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة القليوبية للمواد التحريرية العام والرياضي والرسمية لغات كالتالي للصف الأول الثانوي :

- الأحد 7 مايو المقبل اللغة العربية والتاريخ

- الثلاثاء 9 مايو المقبل الكيمياء والجغرافيا

- الخميس 11 مايو مايو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحياء

- الأحد 14 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء

- الثلاثاء 16 مايو المقبل الرياضيات والفلسفة

علي أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم .

وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة القليوبية

كما كشف بيان المديرية أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة القليوبية للمواد التحريرية كالتالي :

- الاثنين 8 مايو المقبل اللغة العربية

- الأربعاء 10 مايو المقبل تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

- السبت 13 مايو المقبل اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء وعلم النفس والاجتماع

- الاثنين 15 مايو المقبل جبر وتفاضل وحساب مثلثات والأحياء والفلسفة

- الأربعاء 17 مايو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ

على أن يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم

وأوضحت المديرية أن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة القليوبية لن تتأثر بسبب تطبيق التوقيت الصيفي وتنطلق الامتحانات وفق الجداول الساعة 8.30 صباحا في أيام الامتحانات وحتي نهاية المدة المقررة لإمتحان كل مادة علي ان تجري امتحانات المواد النظرية والعملي وفق الجدول التالي :