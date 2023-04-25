مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة مطروح أعلنته مديرية التربية والتعليم بمطروح عقب اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم لجميع جداول المراحل التعليمية المختلفة بدءا من الابتدائي ومرورا بالمرحلة الإعدادي والثانوي بجميع قطاعاته العام والصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، وجري توزيعة علي الإدارات التعليمية للإعلان الطلاب به في المدارس بنطاق كل إدارة.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة مطروح تنطلق في 6 مايو 2023 وتستمر حتي 18 مايو من ذات الشهر.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة مطروح

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة مطروح، نقدم من خلال هذا التقرير حسب عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن» لجميع المواد للصفين.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وإليكم مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة مطروح وهي كالتالي:-

- امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 6 مايو 2023.

- امتحان مادتي الأحياء والجغرافيا يوم الاثنين 8 مايو 2023.

- امتحان مادة الرياضة يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

- امتحان مادتي الفلسفة واللغة الأجنبية الثانية يوم السبت 13 مايو 2023.

- امتحان مادتي اللغة التاريخ والكيمياء يوم الاثنين 15مايو 2023.

- امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والفيزياء يوم الأربعاء 17 مايو 2023.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

كما نقدم مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة مطروح وهي كالتالي:-

- امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 7 مايو 2023.

- امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء وعلم الاجتماع يوم الثلاثاء 9 مايو 2023.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 11 مايو 2023.

- امتحان مواد التطبيقات الرياضية والجغرافيا والأحياء والفلسفة والمنطق يوم الأحد 14 مايو 2023.

- امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 16 مايو 2023.

- امتحان مواد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الخميس 18 مايو 2023.

استعدادات امتحانات الترم الثاني في محافظة مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية لـ«الوطن» أن هناك استعدادات في جميع اللجان علي مستوي المحافظة للتجهيز للامتحانات، في إدارات الحمام والعلمين ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة وتطبيق جميع الإجراءات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم وجري تعميمها للإدارات بشأن الامتحانات في الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.