اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، بقيادة ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023، التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت الصيفي الجديد بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وتستمر إلي الخميس الموافق 18 مايو 2023 مع التشديد على الانتباه للتوقيت الصيفي الجديد.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية

وتجري مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية وفقا للقواعد المنظمة لها والتي أرفقتها مديرية التربية والتعليم في الملاحظات بكل جدول بحيث يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022 وفقا للجداول التي اعتمدتها مديرية التربية والتعليم من محافظ الدقهلية.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية

السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات.

الإثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعة ونصف.

يليها امتحان مادة الفلسفة من الساعة 10:45 صباحا حتى الساعة 12:15 ولمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعة ونصف.

يليها امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 10:45 صباحا حتى الساعة 12:15 ولمدة ساعة ونصف.

السبت 13 مايو 2023 امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعة ونصف.

يليها امتحان مادة التاريخ من الساعة 10:45 صباحا حتى الساعة 12:15 ولمدة ساعة ونصف.

الإثنين 15 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 ولمدة ساعتان ونصف.

الأربعاء 17 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات.

يليها امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 12:15 حتى الساعة 1:45 ولمدة ساعة ونصف.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية

الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات الشعبة العامة

الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة الرياضة البحتة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات الشعبة العامة

الخميس 11 مايو 2023 امتحان مادة الكيمياء علمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 ولمدة ساعتان علمي.

ومادة علم النافس والاجتماع من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 ولمدة ساعتان أدبي

اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 11:15 صباحا حتى الساعة 1:15 ولمدة ساعتان الشعبة العامة

الأحد 14 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ولمدة 3 ساعات الشعبة العامة

ويليه امتحان مادة الفيزياء من الساعة 12:15 حتى الساعة 2:45 ولمدة ساعتان لطلاب القسم العلمي

ومادة التاريخ من الساعة 12:15 صباحا حتى الساعة 2:45 لمدة ساعتان لطلاب القسم الأدبي.

الثلاثاء 16 مايو 2023 امتحان مادة الأحياء علمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 ولمدة ساعتان علمي.

مادة الجغرافيا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 لمدة ساعتين أدبي.

الخميس 18 مايو 2023 امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للقسم العلمي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11:30 ولمدة ساعتين ونصف الشعبة علمي.

يليها امتحان الفلسفة والمنطق من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11: ولمدة ساعتان الشعبة الأدبية.