تشغل مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة المنوفية الآلاف من أولياء الأمور والطلاب على مستوي المحافظة، حيث تنطلق في يوم السادس من شهر مايو المقبل، وسط استعدادت مكثفة من مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى محافظة المنوفية.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة المنوفية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوي بمحافظة المنوفية، حيث أن الصف الأول يبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو بمادة اللغة العربية، ويليه مادة الكيمياء يوم الاثنين 8 مايو، ومادة التاريخ يوم الأربعاء 10 مايو، ومادة اللغة الإنجليزية الثانية والجغرافيا في يوم السبت 13 مايو.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة المنوفية

وتابعت مديرية التربية والتعليم مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة المنوفية، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية الأولى الاثنين 15 مايو، ومادة الفيزياء يوم الأربعاء 17 مايو، ومادتي الأحياء والفلسفة في يوم السبت 20 مايو، وأخيرا مادة الرياضيات يوم الإثنين 22 مايو.

وأوضحت مديرية التعليم، باقي مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوي بمحافظة المنوفية، ويبدأ موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 7 مايو بمادة اللغة العربية، ومادة التاريخ والكيمياء يوم الثلاثاء 9 مايو، ومادتي التطبيقات الرياضية وعلم النفس والاجتماع الخميس 11 مايو، ومادتي الفيزياء والجغرافيا في يوم الأحد 14 مايو.

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة المنوفية

كما تضمنت مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة المنوفية، حيث أن مادتي الفلسفة والمنطقة والأحياء يوم الثلاثاء 16 مايو، واللغة الإنجليزية الثانية الخميس 18 مايو، واللغة الإنجليزية الأول يوم الأحد 21 مايو، وأخيرا مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الثلاثاء 23 مايو.