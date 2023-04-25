اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بقيادة المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الوادي الجديد للعام الدراسي 2022-2023، حيث يتوافد الطلاب على لجان الامتحان بداية من الساعة التاسعة صباحاً بحسب التوقيت الصيفي الجديد، وذلك من السبت الموافق 6 مايو 2023، وتستمر إلى الخميس الموافق 18 مايو 2023 مع التشديد على الانتباه للتوقيت الصيفي الجديد، التي اعتمدتها مديرية التربية والتعليم من محافظ الوادي الجديد.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الوادي الجديد

السبت 6 مايو 2023 امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الاثنين 8 مايو 2023 امتحان الكيمياء من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

الأربعاء 10 مايو 2023 امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 8 حتى 10:30 صباحًا

السبت 13 مايو 2023 امتحان التاريخ من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

امتحان الفلسفة من الساعة 10 حتى 11:30 صباحًا

الاثنين 15 مايو 2023 امتحان الرياضيات من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الأربعاء 17 مايو 2023 امتحان الفيزياء من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

السبت 20 مايو 2023: امتحان الجغرافيا من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

امتحان لغة أجنبية ثانية من الساعة 10 حتى 11:30 صباحًا

الاثنين 22 مايو 2023: امتحان الأحياء من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الوادي الجديد

الأحد 7 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان الكيمياء من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

امتحان الجغرافيا من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

الخميس 11 مايو 2023: تطبيقات رياضية من الساعة 8 حتى 10:30 صباحًا

فلسفة ومنطق من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحًا

الأحد 14 مايو 2023: امتحان الفيزياء من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

امتحان التاريخ من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

الثلاثاء 13 مايو 2023: امتحان الأحياء من الساعة 8 حتى 10 صباحًا

امتحان علم النفس الساعة 8 حتى 10 صباحًا

الخميس 18 مايو 2023: امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الأحد 21 مايو 2023: امتحان الجبر وحساب المثلثات من الساعة 8 حتى 11 صباحًا

الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا