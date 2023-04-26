اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق في حي أبو غنام بكفر الشيخ للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحي أبو غنام بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء، لصيانة المحولات الكهربائية، وذلك استكمالاً لأعمال الصيانة الدورية على أكشاك الكهرباء بمدينة بيلا.

فصل التيار الكهربائي عن المناطق الواقعة بنطاق حي أبو غنام

وأشارت الهندسة، في بيان لها، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المناطق الواقعة بنطاق حي أبو غنام، لمدة 6 ساعات، ويبدأ فصل التيار من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 ظهراً، لإجراء عمليات الصيانة الدورية لكشك الكهرباء بحي أبو غنام، ويتم إعادة توصيل الكهرباء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

هندسة كهرباء بيلا تُطالب المواطنين بأخذ احتياطاتهم خلال فترة الانقطاع

وطالبت الهندسة، القطاعات الخدمية والحكومية والمواطنين القاطنين بهذه المناطق، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.